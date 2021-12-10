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Makabline Şamil ne demek, TDK'ya göre Makabline Şamil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Makabline Şamil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Makabline Şamil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makabline Şamil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Makabline Şamil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Makabline Şamil ne demek, TDK'ya göre Makabline Şamil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makabline şamil ne demek? Makabline şamil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makabline şamil kelimesi. Peki makabline şamil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makabline şamil nedir, makabline şamil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAKABLİNE ŞAMİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makabline şamil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre makabline şamil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önceyi kapsayan

MAKABLİNE ŞAMİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yasaların, genel olarak makabline şamil bir etkileri yoktur.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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