Makam aracı üzerine çıkan Boğaziçi eylemcisinin ilk vakası değilmiş!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önü kesilmiş ve bazı provokatörler aracın üstüne çıkmıştı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Otomobil üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar sebebiyle çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtildi. Eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu tespit edildi.

İLK VAKALARI DEĞİL

Bir önceki rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarında da aynı öğrencilerin bulunduğu saptandı. Şüphelilerden birisinin ise üniversitenin aktif öğrencileri arasında olmadığı bildirildi.

Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin bugün adliyeye sevki gerçekleştirilecek. Gözaltı işlemleriyle alakalı bir açıklama da İstanbul Valiliği yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır" dedi. 7 şüphelinin de adliyeye çıkarıldığı belirtildi.