Makana Baku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makana Baku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makana Baku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makana Baku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makana Baku 8 Nisan 1998 tarihinde Mainz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Makana Baku şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makana Baku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Makana Baku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Makana Baku'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Makana Baku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makana.baku/

Makana Baku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makana Baku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Makana Baku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makana Baku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2015 yılında Gonsenheim U19

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2017 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2019 yılında Kiel

14 Ocak 2021 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2021 yılında Kiel

13 Temmuz 2021 yılında Göztepe

2 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Makana Baku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makana Baku şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Makana Baku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FSV Mainz 05 (2007-2015), SV Gonsenheim (2015-2016)

Almanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.