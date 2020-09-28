Mutfaklarımızın en çok yapılan yiyeceği olan makarna, öğrenci evlerinin de vazgeçilmez yiyeceği. Pratik ve kısa sürede yapılışı nedeniyle çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alan makarna, akşam yemeklerinin vazgeçilmezi. Çeşitli ek gıdalarla da lezzetlendirilen makarnanın birçok çeşidi bulunuyor. İşte, makarna nasıl yapılır? Makarna tarifi | En lezzetli makarna çeşitleri...

MAKARNA NASIL YAPILIR?

Makarna malzemeler:

8 su bardağı su

1 silme yemek kaşığı tuz

250 gr. makarna(250gr.lık paket veya 500gr.lık paketlerde yarım paket)

Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ (En sağlıklısı zeytinyağıdır ama bazıları makarnada kokusunu sevmez, tadını sevdiğiniz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz.)

Makarna Süzgeci

Makarna nasıl yapılır?

Makarna yapımı için orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

EN LEZZETLİ MAKARNA ÇEŞİTLERİ

KREMALI MANTARLI MAKARNA

Malzemeler:

Yarım paket makarna

15 adet mantar

1 paket krema

2 yemek kaşığı tereyağ

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Maydanoz

Hazırlanışı:

Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğradığınız mantarları ve ince ince kıydığınız sarımsakları pişene kadar iyice kavurun. Ardından kremayı, tuz ve baharatları yavaş yavaş karıştırarak ekleyip güzelce kaynatın. Ardından başka bir tencerede haşladığınız makarnayla sosu harmanlayın ve dilerseniz maydanozla süsleyin.

TAZE DOMATES SOSLU MAKARNA

Malzemeler:

Yarım paket spagetti

3 adet büyük boy domates

1 tutam fesleğen yaprağı

1 kaç tutam maydanoz

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuğunu soyun, fesleğen, sarımsak, maydanoz ve sarımsaklarla beraber incecik doğrayın. Ve güzelce sıvı yağ ile karıştırın. Makarnayı haşladıktan sonra sosla güzelce harmanlayın ve peynirle servis yapın.

NAPOLİTEN SOSLU MAKARNA

Malzemeler:

1 paket makarna

1 kg domates

2 adet orta boy kahverengi soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı toz şeker

Birkaç defne yaprağı

Tuz, kara biber

Hazırlanışı:

Zeytinyağıyla tereyağı eritip incecik doğradığınız soğan ve sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yine ince ince doğradığınız kabuğu soyulmuş domatesleri ve salçayı tavaya ilave edin. Domateslerin sulu olmasına dikkat edin. Şekeri ilave edip güzelce kaynattıktan sonra damak tadınıza göre baharatları ve defne yaprağını ilave edin. Ayrı bir kapta haşladığınız makarnayla sosu güzelce karıştırın. Napoliten soslu makarnanız hazır.