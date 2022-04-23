Makat ne demek, TDK'ya göre Makat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makat ne demek? Makat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makat kelimesi. Peki makat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makat nedir, makat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Makat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre makat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıç

- Anüs

- Minderli alçak sedir

- Minder yüzü, minderin üzerine yayılan kumaş



MAKAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babam gecelik entarisiyle makatta oturuyordu.

