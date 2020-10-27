MAK'dan çarpıcı araştırma! İşte bugün seçim olsa partilerin alacağı oy oranları...

MAK Danışmanlık, Ekim ayında gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Kamuoyu Araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlara, ekonominin durumu, koronavirüs pandemisi ve seçim tercihleri soruldu. İşte birbirinden çarpıcı çıkan sonuçlar...

" Yarın genel seçim (Milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlara göre AK Parti zirvede yer alırken, kararsız vatandaşların oranının yüksek olması dikkat çekti. Partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33,1

CHP: Yüzde 21,4

İYİ Parti: Yüzde 10,1

HDP: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 2,1

DEVA Partisi: Yüzde 1,9

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Diğerleri : Yüzde 1,8

Cevap yok/kararsız: Yüzde 13

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA OY ORANLARI

AK Parti: Yüzde 38

CHP: Yüzde 24,6

İYİ Parti: Yüzde 11,6

HDP: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 8,7

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Diğerleri : Yüzde 2,2

ÜLKENİN EKONOMİSİ NASIL GİDECEK?

Size göre önümüzdeki aylarda ülkemizin ekonomik yapısında aşağıdakilerden hangisi olur? Bu soruya verilen yanıtlar şu şekilde:

Ekonomik sorunlar aşılır, daha olumlu bir süreç başlar: Yüzde 37

Ekonomik sorunlar çoğalır daha olumsuz bir süreç olur: Yüzde 43

Mevcut durum devam eder: Yüzde 9

Kararsız /cevap yok: Yüzde 8

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ SORUNU

Size göre ülkemizin en önemli ve öncelikli sorunu nedir? Sorusuna verilerin yanıtlara göre vatandaşlar ekonomik sorunları en öncelikli sorun olarak görüyor. İşte vatandaşların yanıtları:

Ekonomik sorunlar (Hayat pahalılığı - işsizlik vb. ) : Yüzde 41

Pandemiye bağlı sorunlar: Yüzde 23

Ege / Akdeniz ve Azerbaycan ve diğer bölgelerdeki sınır ötesi sorunlar : Yüzde 11

Adalet ve sosyal sorunlar: Yüzde 8

Diğerleri: Yüzde 10

Kararsız / cevap yok: Yüzde 7

PANDEMİ SÜRECİ

Yaşanan pandemi süreci ruh halinize (psikolojinize) nasıl etki ediyor?

Kararsız cevap yok: Yüzde 9

Yeni yeni alışmaya başladım ama yine de normal zamanı özlüyorum: Yüzde 21

Bu sürece alışmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum: Yüzde 23

Büyük bir moral çöküntüsü yaşıyorum: Yüzde 19

Psikolojimin zaman zaman bozulduğunu hissediyorum: Yüzde 21

Normal zamankinden farklı bir etkisi yok: Yüzde 7

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE PARLAMENTER SİSTEM

Rejim tartışmaları ülkemizde sürekli gündeme gelirken vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olurdu?

Kararsız / Cevap yok: Yüzde 9

Güçlendirilmiş Parlamenter sistemle ne kast edildiğini gördükten sonra karar veririm: Yüzde 14

Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi tercih ederim: Yüzde 40

Mevcut sistemi / Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tercih ederim: Yüzde 37