Mak'dan son seçim anketi: Yalnızca dört parti barajı geçebiliyor

MAK Danışmanlık, Türkiye'de bir çok il ve ilçede yapmış olduğu ''Yarın seçim olsa'ye kime oy verirsiniz?'' araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Ankette HDP yüzde 9.3'lük destek ile baraj altında kaldı.

HDP BARAJI GEÇEMEDİ

Yapılan araştırmada yarın seçim olsa'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.5, CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 25.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 11.0, MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 10.8 olarak belirlendi. Aynı ankette tercihini HPD'den yana kullanacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 9.3'te kaldı.

GELECEK PARTİSİ VE DEVA PARTİSİ'NİN DESTEĞİ NE KADAR?

Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi de vatandaşlara soruldu. Olası bir seçimde Davutoğlu'na destek vereceklerin oranı 2.9 olurken, Babacan'ı destekleyeceklerin oranı yüzde 2.8 oldu. MAK Danışmanlık'ın anketinde Saadet Partisi yüzde 1.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 1.2 olarak tespit edildi.

AK PARTİ ANKETLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son dönemlerde yayınlanan anketlerle ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Aldatıcı bir şey yapıyorlar. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede? Bunların tamamının 24 Haziran'dan önce de yaptığı kararsızları yüksek göstermek, oy kullanmayacak olanı yüksek göstermek, AK Parti'nin düştüğünü söylemek. Ama diğerleri çıktı diyemiyor, çıkan bir şey yok. Birinin iktidar olabilmesi için birinin düşmesi, diğerinin yükselmesi lâzım değil mi? Diğerlerinde bir şey yok. Diğeri daha da düşüyor."