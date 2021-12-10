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Makedon ne demek, TDK'ya göre Makedon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Makedon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Makedon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makedon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Makedon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Makedon ne demek, TDK'ya göre Makedon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makedon ne demek? Makedon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Makedon kelimesi. Peki Makedon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makedon nedir, Makedon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MAKEDON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makedon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Makedon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Makedonyalı

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