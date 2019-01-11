Makedonya'nın yeni adı ne oldu?

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile imzalanan ve 27 yıllık isim anlaşmazlığını çözen “Prespa Anlaşması” ile ilgili son yükümlülüğünü zor da olsa yerine getirdi.

Makedonya Cumhuriyeti’nin Nato ve AB’ye üyelik yolunu kapatan Yunan vetosunun kaldırılılmasına karşılık, ismini “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirmesini öngören “Prespa Anlaşması”nın geçerli olabilmesi için için top artık Yunanistan’da.

Anlaşma, Yunan Parlamentosu tarafından da oylanması halinde yürürlüğe girecek.

Başbakan Zaev, dün akşam 120 üyeli Makedonya Parlamentosu’nda yapılan ve isim değişikliği dahil, ülkenin Anayasası’nda değiştirilen 4 madde için yapılan oylamada, gerekli üçte ikilik çoğunluğu (80 milletvekili) sağladı. Anayasa’da 4 maddenin değiştirilmesi 81 oyla kabul edildi. Ana muhalefet partisi VMRO anlaşmayı protesto amacıyla oylamaya katılmadı. Oylamaya saatler kala 79 milletvekili tarafından desteklenen Zaev, 2 milletvekili bulunan Arnavut partisi BESA ile sıkı pazarlığa girdi. Taraflar, ülkedeki Arnavutların Makedon kökenli olmadıklarını belirten ayrı bir yasa tasarısı hazırlanmasında mutabık kaldı.

Yunanistan’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı popülist milliyetçi bağımsız Yunanlar partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, karşı çıktığı “Prespa Anlaşması”nın Yunan Parlamentosu’na getirilmesi halinde hükümetten çekileceğini açıklamıştı. Başbakan Aleksis Çipras, anlaşmanın Ocak ayı sounna kadar Yunan Parylamentosu’na getirileceğini söyledi.

İSİM SORUNU NEDİR?

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.