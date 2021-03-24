"Maskeli Yaşam" konulu yarışmanın kazananları belli oldu

“Maskeli Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu. İzzet Keribar ve Coşkun Aral’ın da aralarında bulunduğu jüri; “Yaşam” fotoğrafıyla Kazım Bora Yenilmez’i birinci, “Aile” fotoğrafıyla Bilal Yıldırım’ı ikinci ve “Sisli Vakitler” fotoğrafıyla Emine Toprak’ı üçüncü olarak belirledi.

“COVID-19 Salgını Döneminde Maskeli Yaşam Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Koronavirüs salgını sürecine farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar “maskeli hayatı” çektikleri en iyi fotoğraflarla anlatmaya çalıştı. Jüri seçimlerini İzzet Keribar ve Coşkun Aral’ın yaptığı yarışmada ilk üçe girenler fotoğraflarla birlikte mansiyonları da belirledi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Amatör ve profesyonel fotoğrafçı ayırt etmeksizin tüm fotoğraf tutkunlarına yönelik yarışma düzenlendi. Söz konusu yarışmaya 637 kişi katıldı. Yarışmada “Yaşam” fotoğrafıyla Kazım Bora Yenilmez birinci, “Aile” fotoğrafıyla Bilal Yıldırım ikinci ve “Sisli Vakitler” fotoğrafıyla Emine Toprak üçüncü olmaya hak kazandı. Cengizhan Türkoğlu, İsa Terli ve Sezai Özaltın ise mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.​​​​​​​​​​​​​​

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE SERGİLENECEK

“Maskeli Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler dahil, toplamda 31 fotoğraf Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek. 09 Nisan’a kadar devam edecek olan sergi için 29 Mart Pazartesi Saat 14.30’da açılış töreni düzenlenecek. ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​