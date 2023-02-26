Makgobola Nkomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makgobola Nkomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makgobola Nkomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makgobola Nkomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makgobola Nkomo 27 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Makgobola Samuel Nkomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makgobola Nkomo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Makgobola Nkomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Makgobola Nkomo'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Makgobola Nkomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makgobola Nkomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Makgobola Nkomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makgobola Nkomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2022 yılında Marumo

Makgobola Nkomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makgobola Nkomo şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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