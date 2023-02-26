Makhehlene Makhaula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makhehlene Makhaula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makhehlene Makhaula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makhehlene Makhaula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makhehlene Makhaula 17 Kasım 1989 tarihinde Kagiso, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makhehlene Makhaula Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Makhehlene Makhaula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Makhehlene Makhaula'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Makhehlene Makhaula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makhehlene Makhaula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Makhehlene Makhaula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makhehlene Makhaula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında FS Stars

16 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

19 Ekim 2020 yılında AmaZulu FC

31 Ocak 2023 yılında Orlando Pirates

Makhehlene Makhaula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makhehlene Makhaula şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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