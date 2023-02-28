Makhmud Makhamadzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makhmud Makhamadzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makhmud Makhamadzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makhmud Makhamadzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makhmud Makhamadzhonov 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Махамаджонов Махмуджон şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makhmud Makhamadzhonov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Makhmud Makhamadzhonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Makhmud Makhamadzhonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Makhmud Makhamadzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makhmud Makhamadzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Makhmud Makhamadzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makhmud Makhamadzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Makhmud Makhamadzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makhmud Makhamadzhonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Makhmud Makhamadzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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