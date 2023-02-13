Makhtar Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makhtar Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Makhtar Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Makhtar Gueye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Makhtar Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makhtar Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Makhtar Gueye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makhtar Gueye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makhtar Gueye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makhtar Gueye 4 Aralık 1997 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makhtar Gueye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Makhtar Gueye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Makhtar Gueye'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Makhtar Gueye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/papematar9/

Makhtar Gueyeboyu ve yaşı kaç

Makhtar Gueye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Makhtar Gueye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Makhtar Gueye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makhtar Gueye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2018 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne

25 Temmuz 2019 yılında AS Nancy

30 Haziran 2020 yılında Saint-Étienne

28 Temmuz 2020 yılında KV Oostende

31 Ağu 2022 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında KV Oostende

Makhtar Gueye kimdir

Makhtar Gueye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makhtar Gueye şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Makhtar Gueye nereli

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