Maki Tall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maki Tall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maki Tall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maki Tall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maki Tall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maki Tall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maki Tall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maki Tall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maki Tall 30 Ekim 1995 tarihinde Washington, D.C. şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Maki Madani Tall şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maki Tall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Maki Tall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maki Tall'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maki Tall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makigoal/

Maki Tallboyu ve yaşı kaç

Maki Tall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maki Tall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Maki Tall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maki Tall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille B

9 Ocak 2015 yılında Red Star FC

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille B

21 Temmuz 2015 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2016 yılında Tours B

1 Temmuz 2017 yılında Tours FC

1 Ocak 2019 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio

24 Temmuz 2020 yılında Francs Borains

24 Ocak 2022 yılında KVC Winkel Sp.

Maki Tall kimdir

Maki Tall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maki Tall şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Le Mans (-2013)

Maki Tall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Maki Tall nereli

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