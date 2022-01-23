Makine Bakım Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine Bakım Şefi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine Bakım Şefi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine Bakım Şefi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine Bakım Şefi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine Bakım Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Bakım Şefi Maaşları

Makine Bakım Şefi maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Makine Bakım Şefi maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Bakım Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.23



Meslek Adı :

Makine Bakım Şefi

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Makine Bakım Şefi;

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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