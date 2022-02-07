Makine Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine Enspektörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine Enspektörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine Enspektörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine Enspektörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Enspektörü Maaşları

Makine Enspektörü maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Makine Enspektörü maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Enspektörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3151.06

Meslek Adı :

Makine Enspektörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Gemi Makinistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerin makine bölümü ile ilgili bakım, onarım ve benzeri işlerin yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Enspektörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Bakım onarım işlemlerini planlamak,

b. Planlı bakım zamanlarına göre gemileri atölyelerde bakıma aldırmak,

c. Gemi makine aksamı ile ilgili teknik şartnameleri hazırlamak,

d. Gemi tasarımı, makine donanımı, yapı, personel yaşam mahalli vb. gibi teknik donanım ile ilgili projeler üretmek,

e. Tersanelerde havuz testlerinin incelenmesi ve etüt çalışmalarını yürütmek,

f. Gemilerin havuzlanması esnasında yapılacak olan; pervane, şaft, yeke, su jeti vb. parçaların bakım-onarım faaliyetlerini planlamak,

g. Gemilerin ana parçalarının (jeneratör, ana makine vb.) değiştirilmesine yönelik piyasa araştırması yapmak, ilgili firmalar ile görüşmeleri yürütmek,

h. Kendisine bağlı personelin iş planlamasını, izinlerini ve mesailerini düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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