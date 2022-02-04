Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi Maaşları

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.62

Meslek Adı :

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Montajı tamamlanmış makine ve ilgili mekanik donatımının mekanik işlemlerini ve üretici standartlarına uygunluğunu kontrol eden ve deneyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Kalite Kontrolcüsü ve Deneyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik özelliklerine göre donatımı ve parçalarını kontrol etmek, b) Ürünün boyasını ve yüzey hatalarını muayene etmek,

c) Kapıların ayarına, panolara ve kontrol kadranlarına ve bağlı parçalara dikkat etmek,

d) Test yapılacak donatımı güç kaynağına ve test cihazlarına bağlamak ve parçaların ve makinenin mekanik çalışmasına dikkat etmek,

e) Arızalı donatımı ve parçaları ıskartaya ayırmak, kontrol sonucunu kontrol fişine yazmak,

f) Küçük ayarlar yapabilmek,

g) Üretimin çeşitli aşamalarında eşyaları deneyebilir. Montaj tamamlanmış makinelerin yada mekanik işlemlerinin yada özel tip bir donatımın denemesinde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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