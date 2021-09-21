Makine Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Montaj İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Makine Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Makine Montaj İşçisi ne iş yapar, Makine Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Montaj İşçisi Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerinin düzenlenmesine katkı sağlayan, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makinenin ünite ve parçalarını kontrol altında ve aldığı talimatlarla sınırlı olarak birleştiren kişidir.

Makine Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Montaj İşçisi Maaşları

Makine Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.000 - TL’dir. En düşük Makine Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makine Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olmak yeterlidir.

Makine Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Makine Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

e) Takım ve aparatları hazırlamak

f) Montaja uygun takım ve aparatları hazırlamak

g) Yetkisi dahilinde takım ve aparatların çalışabilirliğini sağlamak

h) Ünite ve parçaları montaja hazır hale getirmek

i) Montajda kullanılacak takım ve aparatları hazırlamak

j) Yetkisi dahilindeki takım ve aparatların çalışabilirliğini sağlamak

k) Ünite ve parçaları montaja hazır hale getirmek

l) Montajı yapılacak ünite ve parçaların montaj hattına taşınmasına katkıda bulunmak

m) Montaj işlemini gerçekleştirmek

n) Montajı yapılacak ünite ve parçanın konumlanmasını sağlamak

o) Montajı yapılacak parçanın ve ünitenin sabitlenmek

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Montaj İşçisiMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Makine Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8211.22 olarak belirlenmiştir



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