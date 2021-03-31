Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makinenin ve ilgili donatımın montaja hazır küçük parçalarını teknik özelliklerine göre yada orijinal elemanı kopya edip birleştirerek tamamlanmış parçalar yapan, takım tezgahlarını kullanarak makine parçalarını birleştiren, alıştıran ve onaran kişidir

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşları

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak parçanın resimlerini ve özelliklerini incelemek yada genel tanımda kendine göre çizimler ve özellikler hazırlamak,

b) Ölçüleri hesaplamak ve işlemin sırasını planlamak,

c) İşlenecek metali ölçmek ve ölçüleri ve işaret noktalarını metalin üzerine işaretlemek,

d) Metal parçayı özelliklerine göre kesmek ve biçim vermek için tezgahı ayarlamak ve çalıştırmak,

e) Yapılan işi mikrometreler, şablonlar ve diğer ölçü aletleri ile incelemek,

f) Metal parçalara ısıl işlem uygulamak ve sertleştirmek,

g) Bağlantı yerlerini ve çatalları lehimlemek ve kaynak yapmak,

h) Metal Mamuller Alıştırıcı ? Montörü (Genel) (8281.13) ?ün benzeri görevleri yaparak makine parçalarını tesis etmek ve onarmak,

i) Arızalı parçalardan dolayı hatalı çalışmayı bulmak için çalışmasını gözleyerek yada cihazlarla test yaparak yeni ve onarılmış makineleri incelemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlardır.

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7233.10 olarak belirlenmiştir

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