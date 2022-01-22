Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) Maaşları

Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) maaşı ortalama olarak aylık 15000_TL'dir. En düşük Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) maaşı 8000_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.17

Meslek Adı :

Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla tasarım, prototip üretimi ve test çalışmalarını gerçekleştiren, takibini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Mühendisi (Arge/Aerodinamik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarlanan aracın teknik resimlerinden/CAD dosyalarından analizde kullanılacak geometri oluşturmak, parça çizimleri yapmak,

b) Prototip hazırlamak,

c) Yüzey ağ yapısını ve hacim ağ yapısını oluşturmak,

d) `Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği? analizinde kullanılacak fiziksel modeller seçmek ve diğer ayarları yapmak analiz çözdürmek,

e) Sonuçları incelemek ve değerlendirmek,

f) Üretim için ilgili birime önerileri rapor etmek,

g) Araç/ürün için test planı oluşturmak ve takibini yapmak,

h) Tasarlanan ürünün üretim sürecini takip etmek,

i) Mevcut üretimi yapılan ürün ve parçaların revizyonlarını gerçekleştirmek,

j) Hedefler ve piyasa analizleri sonuçlarından yola çıkarak yeni ürün tasarım projeleri hazırlamak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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