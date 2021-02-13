Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşları, İş İlanları

Makine Operatörü (Deri İşlenti) görev tanımı nedir, Makine Operatörü (Deri İşlenti) ne iş yapar, Makine Operatörü (Deri İşlenti) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Operatörü (Deri İşlenti) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Tanımı; iş organizasyonu yapan deri işlenti sektöründe makineyi üretime hazırlayan ve makinede işlem yapan, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşları

Makine Operatörü (Deri İşlenti) maaşı ortalama aylık 3500 - TL’dir. En düşük Makine Operatörü (Deri İşlenti) maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 3800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Operatörü (Deri İşlenti) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Operatörü (Deri İşlenti) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Ne İş Yapar?

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Makineyi üretime hazırlamak,

d) Hammadde veya yarı mamul ile makineyi beslemek,

e) Hammadde veya yarı mamulü makinede işlemek,

f) İşlenmiş ürünü kontrol yapmak,

g) Makineden çıkan işlenmiş mamulü tanımlı yere istiflemek,

h) Üretim sonrası makine çevresi temizliğini yapmak,

i) Sorumluluğundaki makineyi kontrol etmek,

j) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Operatörü (Deri İşlenti) mesleğinin meslek kodu 8155.12 olarak belirlenmiştir

Makine Operatörü (Deri İşlenti) (Seviye 3)

Ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8155 (Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri)

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Çalışma Ortamı ve Koşulları

Makine Operatörü (Deri İşlenti) (Seviye 3) yeterli büyüklükte, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış, fabrika ve atölye ortamlarında Deri İşlenti Operatörü, Deri Yaş İşlenti Sorumlusu, Deri Kuru İşlenti Sorumlusu ve Deri Bitim (Finisaj) İşlemleri Sorumlusu ile eşgüdüm içinde çalışır. Makine Operatörü (Deri İşlenti) (Seviye 3) gürültü, kimyasal madde kokularına belirli nem ve sıcaklık değerleri şartlarına bağlı olarak sıcaktan, soğuktan ve nemden etkilenebilirler. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Basit ölçüm araçları (kumpas, büyüteç, sıcaklık ölçer, terazi ve benzeri) 2. Taşıyıcı (el arabası, deri sehpası, taşıyıcı konteynırlar ve benzeri) 3. El aletleri (anahtar, tornavida ve benzeri) 4. Kimyasal ve yardımcı maddeler 5. Hammadde (post) 6. İlk yardım malzemeleri 7. Kişisel koruyucu donanım (toz maskesi, kulak tıkacı, iş elbisesi, iş ayakkabısı ve iş gözlüğü ve benzeri) 8. Kompresör 9. Koruyucu ve ölçü siperlikleri 10. Deri işlenti makinesi (programlanabilir makine) 11. Temizlik malzemeleri 12. Yağdanlık 13. Yarı mamul (post/deri/kürk)

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Atıkların doğru ayrılması ve geri dönüşüm bilgisi 4. Çalıştığı sektörle ilgili mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 5. Ekip içinde çalışma becerisi 6. El becerisi 7. El-göz koordinasyon becerisi 8. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 9. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 10. Malzeme bilgisi 11. Mesleki terim bilgisi 12. Mesleki matematik bilgisi 13. Öğrenme ve öğrendiğini aktarma becerisi 14. Renk bilgisi 15. Renkleri ayırt etme becerisi 16. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 17. Ürün bilgisi 18. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi 19. Yedek parça bilgisi 20. Zamanı iyi kullanma becerisi

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek 2. Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili tutum ve davranışlara sahip olmak 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çalışmalarında planlı ve organize olmak 5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 6. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 7. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 8. Güvenli çalışma şartlarına uymak 9. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 10. İşyerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak 11. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 12. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 13. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak 14. Meslek etiğine uygun davranmak 15. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 16. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

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