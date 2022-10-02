Makine Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Perçincisi (Metal İnşaat) görev tanımı nedir, Makine Perçincisi (Metal İnşaat) ne iş yapar, Makine Perçincisi (Metal İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Perçincisi (Metal İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Perçincisi (Metal İnşaat) Tanımı;

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Makine Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşları

Makine Perçincisi (Metal İnşaat) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Perçincisi (Metal İnşaat) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Perçincisi (Metal İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.44

Meslek Adı :

Makine Perçincisi (Metal İnşaat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik levhaları perçinleyen hidrolik makinesi veya presi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Perçincisi (Metal İnşaat) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Perçinleme kılavuzlarını seçerek makineye takmak,

b) Levhayı yukarı kaldırarak kılavuzları ve perçin yuvalarını hizalamak, c) Perçinleri yuvalarına yerleştirir veya bu işi yardımcısına yaptırmak,

d) Kılavuzların baskısını perçinlerin büyüklüğüne göre düzenlemek,

e) Hidrolik basıncını tatbik ederek, başını ezecek ve şişirecek olan kılavuzu ileri sürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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