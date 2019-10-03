Makine sektörü MAKTEK Fuarı kapsamında ikinci kez İzmir’de

Makine sektörünün Ege Bölgesindeki en büyük buluşması MAKTEK İzmir Fuarı, 9-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara, 60'ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelin gelmesi beklenirken, makine sektöründe 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevi gören makine sektörünün tüm temel taşlarını 2'inci kez bir araya getirmek için yola çıkan MAKTEK İzmir, 9 Ekim Çarşamba günü kapılarını sektör profesyonellerine açıyor. Takım tezgahları sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan ve dört gün sürecek MAKTEK Fuarı kapsamında sektör, 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

"MAKTEK ile İzmir'de ikinci kez sektör profesyonellerini bir araya getiriyoruz"

Makina sektörünün Ege Bölgesinde önemli bir konumda olduğunun altını çizen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK ile İzmir'de 2'inci kez yer almaktan mutlu olduklarını söyledi. İzmir ve bölgenin başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminde yüksek pay aldığını söyleyen Ersözlü, bu oranın her yıl artığını belirtti. Ersözlü, "MAKTEK Fuarlarıyla ilgili temel hedefimiz; sanayinin kalkınmasında önemli rol alan takım tezgahları sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturmak. Türkiye'nin en önemli yerli ve milli bakış açısıyla üretim yapan üreticileri ve dünyanın en önemli markalarının bu fuarda yerini alması, yaptığımız kapsamlı çalışmalarımızın ürünü. VIP ağırlama programımız dahilinde özel salonlarımızda fuara katılan heyetleri ağırlayacak ve b2b görüşmeler için zemin hazırlayacağız. Biz TÜYAP olarak MAKTEK İzmir özelinde Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire'de var olan yurt dışı ofislerimizde yoğun olarak çalıştık. 30'un üzerinde ülkede sahip olduğumuz temsilcilik ağımız ve 17 yurt içi ofisimizin yürüttüğü faaliyetler sonucu etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirdik. 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuar, diğer büyük sanayi şehirlerinden de ziyaretçileri ağırlayacak. Fuar kapsamında 60'ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcılara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Ve hep söylediğimizi gibi Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapacak fuar kapsamında bu yıl 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz" dedi.

"Takım Tezgahları varsa üretim var"

TİAD olarak MAKTEK fuarlarına çok önem verdiklerini söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, ihtisas fuarlarının sanayiciyi güncel teknolojiyle buluşturduğunun belirtirken takım tezgahları sektörünün teknolojiyi arkasına alarak her daim kendini güncellemesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Varlık, ancak bu şekilde belirlenen ihracat rakamlarına ulaşacaklarını dile getirerek, "MAKTEK Fuarları, takım tezgahları ve dolayısıyla ekonomik kalkınma için önemli bir noktada. Bu noktada da İstanbul, Konya ve ikinci kez İzmir'de fuar düzenliyor olmaktan oldukça mutluyuz. Rakamlarla sektörü konuşacak olursak; sektör, 2019 yılının ilk yarısında ihracatta 280 milyon dolar rakamına ulaştı. Yılı ise 580 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedefliyor. Takım tezgahları ihracatımıza bir bütün olarak baktığımızda ise yılın ilk yarısında en fazla ihracatın yapıldığı ülkeleri Almanya, ABD, Rusya, Polonya, Kanada, Hollanda, İtalya, Macaristan, Fransa ve Hindistan olarak sıralayabiliriz. Bu ülkelere yapılan satışlar toplam ihracatımızın yüzde 46'sını oluşturuyor. Yapılan 280 milyon ABD doları değerindeki takım tezgahları ihracatının 171,7 milyon ABD doları değerindeki kısmını, diğer bir deyişle yüzde 61'ini pres, boru/tel bükme makineleri, vida dişi açma makineleri gibi metal şekillendirme makineleri oluşturuyor. Bu rakamlara bakarak sektörün çatı kuruluşu olarak 2023 yılında yüzde 25 oranında yerli ve milli üretim ile ihracata odaklanmak istiyoruz. İhracat hedeflerinin yakalanması için daha fazla üretimi daha kısa sürede gerçekleştirmek ve daha da önemlisi, küresel rekabetin dışında kalmamak için katma değerli ve kaliteli şekilde üretmek gerekliliğine inanıyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için MAKTEK önemli. Biz biliyoruz ki fuar kapsamından hedeflediğimiz 500 milyon dolarlık iş hacmini yakalayacağız" şeklinde konuştu.

"MAKTEK'in Ege Bölgesi firmalarına ciddi katkısı olacağını biliyoruz"

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreter Yardımcısı M. Nail Türker de; "Türkiye'nin güzide illerinden İzmir'de ikincisi gerçekleştirilecek olan fuarda 30 imalatçımız ile yer alıyoruz. Biz biliyoruz ki; makine imalat sektörü, katılımcısı ve ziyaretçisi ile fuar için olmazsa olmaz bir sektördür. Makine imalat sektörü iş yaptıkça kendini geliştirme fırsatını yaratan, sürdürebilen ve gelişen bir sektördür. Makine sektöründe sürdürülebilirlik için gerekli teknolojilere ve müşterilere yüz yüze ulaşabilmek için en uygun araçlardan biri verimli fuarlardır. Mevcut yerel piyasa şartları olumsuzluğunu sürdürse de, fuarın bu süreci aşmak için gerekli yeni işlere/işbirliklerine ve daha fazla müşteri sektörüne ulaşılmasına araç olmasını bekliyoruz. Kısaca, bir önceki MAKTEK İzmir Fuarı'na göre daha fazla değerde iş bağlantısı yapılması imalatçılarımızın en büyük beklentisidir. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA