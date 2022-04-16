Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni görev tanımı nedir, Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni ne iş yapar, Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni Tanımı;

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Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni Maaşları

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.11

Meslek Adı :

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İşletmenin mevcut makine ve ekipmanlarının her birinin sicil ve maliyet kartlarını düzenleme, sicil kartı verilerini takip etme, makine ve ekipmanların periyodik iş ve tüketim raporlarını hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Sicil ve Transfer Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şube ve Merkez atölyelerinden gelen iş emirlerini incelemek,

b) Günlük iş programı oluşturmak,

c) Evrak ve yazışma işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Araç ve personel hareketlerini kaydetmek, takip etmek,

e) İş makinelerinin yıllık çalışma planını oluşturmak,

f) Periyodik iş ve tüketim miktarları raporunu hazırlamak,

g) İş makinalarının, inşaat makinelerinin sicil ve maliyet kartlarını oluşturmak,

h) Makine kontrol kartlarına veri kaydetmek, verileri takip ve kontrol etmek,

i) İş makinelerinin ve araçların sarf malzemelerinin kayıtlarını tutmak,

j) Trafiğe çıkan araçların trafik sigortalarını yaptırmak, yenilemek,takip etmek,

k) Araç kaza dosyalarını tanzim ve takip etmek,

l) Makine ve ekipmanı servis dışı kılmak ve hurda satış raporlarını oluşturmak,

m) Araçların parça değişim sürelerini takip etmek,

n) Arazideki iş makinelerinin fiili görev kontrollerini yapmak,

o) Araçların belediye ve resmi kuruluşlara kiralama işlemlerini takip etmek,

p) Tüm makine ve ekipmanın lojistik destek işlemlerini yerine getirmek, q) Bölümünün diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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