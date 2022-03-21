Makine Teknisyeni-Havacılık Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Teknisyeni-Havacılık görev tanımı nedir, Makine Teknisyeni-Havacılık ne iş yapar, Makine Teknisyeni-Havacılık olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Teknisyeni-Havacılık mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Teknisyeni-Havacılık Tanımı;

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Makine Teknisyeni-Havacılık Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Teknisyeni-Havacılık Maaşları

Makine Teknisyeni-Havacılık maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Teknisyeni-Havacılık maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Teknisyeni-Havacılık iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.05

Meslek Adı :

Makine Teknisyeni-Havacılık

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçuş Mühendisinin denetim ve idaresi altında limana inen uçakları tekrar uçuşa hazır hale getirmek için gerekli kontrollerini yapan, uçağın tamir, bakım, yapım, geliştirme ve dizaynına yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Teknisyeni (Havacılık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine Teknisyeni (Genel) (3115.07)?e benzer işler yaparsa da uçak gövdesi, iniş takımları, fren sistemi ve uçağın diğer mekanik teçhizatında uzmandır.

b) Limana inen uçağın kaptanına flama ve elleriyle işaret vermek, uçağı aprona aldırmak, kontrolünü yapmak, uzun sürecek onarımları kaptana bildirmek, c) Basit arızaları gidermek, değişecek parçalar ve onarılacak bölümler için teknisyenler ve postalar arasında görev bölümü yapmak, kokpit arızaları pilot ile birlikte yerinde incelemek,

d) Uçağın tipine ve bakım kataloglarına göre yapılacak operasyonu tespit etmek, değiştirilmesi gerekli parçaları bakım merkezinden talep etmek, arızalı parçayı değiştirmek, çalışmaları kontrol etmek,

e) Uzun sürecek onarımlar için, uçağı bakım yerine çektirmek,

f) Bakımını yaptığı uçağın lastik havalarını kontrol etmek,

g) Kullandığı malzemeleri gösterir raporu düzenlemek ve uçağı raporla birlikte Uçuş Mühendisine teslim etmek,

h) Kontrol çalışmalarına katılmak, mühendise yardımcı olmak,

i) Onarımı ve bakımı tamamlanan uçağın hangardan çıkarılmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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