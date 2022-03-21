Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine görev tanımı nedir, Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine ne iş yapar, Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine Tanımı;

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Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine Maaşları

Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.07

Meslek Adı :

Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Makine Mühendisinin denetim ve idaresi altında elektrikle çalışmayan motor ve makinelerin periyodik mekanik bakımı, onarım, revizyon ve kontrol işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Teknisyeni (Motor ve Makine) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine Teknisyeni (Genel) (3115.07)?e benzer işler yaparsa da endüstriyel araçların ve diğer makinelerin işletmesinde kullanılan, elektrikle çalışmayan motorlar ve makinelerde uzmanlaşmak, b) Dizel, petrol motorlarında, uçak, otomobil ve gemilerde olduğu gibi belirli tipteki motorlar üzerinde uzmanlaşmak,

c) Arızalı motor ya da makineyi incelemek, teste tabi tutmak ve arızanın yerini tespit etmek,

d) Tamiratta kullanılacak gerekli yedek parçaları belirleyerek amirine bildirmek,

e) Kullanılacak araç gereç ve arızanın yerini tespit etmek, tamiratta kullanılacak gerekli yedek parçaları belirleyerek amirine bildirmek, kullanılacak araç gereç ve malzemeyi teslim almak,

f) Motor ya da makineyi demonte etmek,

g) Yatak aşınması ve kayması gibi arızaları tamir etmek, ayarı düzenlemek, parçalarını değiştirmek, yenilerini takmak, tamiri mümkün olmayan parçaların resimlerini çizerek imalatının gerçekleşmesini sağlamak, imal edilen parçaları silmek, zımparalamak, yağlamak, yeniden monte etmek,

h) Bakım ve onarımı yapılan motor yada makinenin devamlı olarak çalışmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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