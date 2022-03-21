Makine Teknisyeni-Otomotiv Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Teknisyeni-Otomotiv görev tanımı nedir, Makine Teknisyeni-Otomotiv ne iş yapar, Makine Teknisyeni-Otomotiv olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Teknisyeni-Otomotiv mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Teknisyeni-Otomotiv Tanımı;

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Makine Teknisyeni-Otomotiv Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Teknisyeni-Otomotiv Maaşları

Makine Teknisyeni-Otomotiv maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Teknisyeni-Otomotiv maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Teknisyeni-Otomotiv iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.09

Meslek Adı :

Makine Teknisyeni-Otomotiv

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Otomativ veya Makine Mühendisinin denetimi ve idaresi altında dizayn projesi yapılan araçların dizayn resimlerini çizen, örneğini yaptırarak testlere tabi tutan, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Makine Teknisyeni(Otomotiv) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine Teknisyeni (Genel) (3115.07)?e benzer işler yaparsa da yol araçlarının gövde, suspansiyon sistemleri, frenler ve diğer mekanik parçalar üzerinde uzmandır.

b) Aracın kasa, suspansiyon sistemleri, frenler ve diğer mekanik ve boyutlarının resimlerini dizayn projesine göre rapidolarla aydınger kağıda çizmek, ebatları çizilen aracın çeşitli sistem ve parçalarını dizayn projesine göre teknik resim kalemleri ile çizim masasında araç içerisine yerleştirmek, araç parça ve sistemleri arasındaki bağlantı parçalarının resimlerini çizmek, parçaların araç serisine ve birbirlerine bağlanım somun, cıvata ve vidalarının mukavemet hesaplarına göre ebatlarını resimde belirtmek,

c) Aracın proje ve resime uygun üretimini temin etmek, üretilen parçaları standta denemek, rapor tanzim etmek,

d) Aracı kullanarak veya deney aygıtlarında denemeler yapmak,

e) Teknolojik gelişim doğrultusunda otomotiv mühendislerince aracın teknik özelliklerini iyileştirmek ve üretim maliyetini düşürmek amacıyla tasarı projeleri yapılan yeni parçaların resimlerini çizmek, dökümhanede dökülmesine nezaret etmek,

f) Araç parçalarını bizzat söküp takabilmek, aracın belirli bir tipinde veya parçası üzerinde uzmanlaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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