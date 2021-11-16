Makine ve İmalat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makine ve İmalat Mühendisi görev tanımı nedir, Makine ve İmalat Mühendisi ne iş yapar, Makine ve İmalat Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine ve İmalat Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine ve İmalat Mühendisi Tanımı;

Her türlü mekanizma, makine ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarım, üretim planlaması ve yapımı, bakım-onarımı ve işletilmesi, kontrolü ve geliştirilmesini yapan kişidir.

Makine ve İmalat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine ve İmalat Mühendisi Maaşları

Makine ve İmalat Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Makine ve İmalat Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.270 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine ve İmalat Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine ve İmalat Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Makine ve İmalat Mühendisi Ne İş Yapar?

Makine ve İmalat Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin ve ürünün üretimi ile ilgili üretim yöntemlerini ve süreçlerini araştırmak ve tasarlamak,

b) Parça, makine ve mekanik-enerji sistemlerini ihtiyaçlara ve standartlara göre üretilmesi için malzeme seçimi yapmak, imalat yöntem ve sistematiğine karar vermek, yönetmek,

c) Malzeme ve ekipman tedariği sonrası bunların giriş kalite kontrolünü yapmak ve kullanıma hazır duruma getirilmesini sağlamak,

d) Makine ve ürünün üretimi ile ilgili üretim süreçlerinin kullanıma hazır duruma getirilmesini sağlamak,

e) Güncel tasarım ve imalat teknolojilerini izler, analizlerini yapar ve yenilik ve iyileştirmelerin üretimde uygulanmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine ve İmalat Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Makine ve İmalat Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine ve İmalat Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2144.01 olarak belirlenmiştir



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