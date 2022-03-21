Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri görev tanımı nedir, Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri ne iş yapar, Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri Tanımı;

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Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri Maaşları

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.24

Meslek Adı :

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü makine ve motorun yağlama işlemini ve yağlama sistemlerinin bakım ve onarımını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Yağları ve Yağlama Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine veya motorun yapısına göre gerekli araç-gereçleri hazırlamak,

b) Yağ ve yağlama sisteminin seçimini yapmak,

c) Makine veya motorların eksilen yağını ilave etmek,

d) Kullanılmış (özelliğini yitirmiş) yağı değiştirmek,

e) Yağlama sistemleri ile ilgili arızaları gidermek,

f) Gerektiğinde makinelerin ve motor parçalarının bakım, onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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