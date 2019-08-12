Manisa'nın Selendi ilçesinde makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıgüllüce Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında 3 çocuk annesi Neşadiye Aka (65) büyükbaş hayvanlardan süt sağmak için evinin altında bulunan ahıra indi. Elektrikle çalışan süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle bir anda elektrik akımına kapılan Neşadiye Aka yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Aka burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı duyan Aka'nın yakınları hastaneye akın ederken gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Süt sağım makinesinden haziran ayında da bir kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA