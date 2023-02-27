Makoto Mitsuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makoto Mitsuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makoto Mitsuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makoto Mitsuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makoto Mitsuta 20 Temmuz 1999 tarihinde ---, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 満田 誠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makoto Mitsuta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Makoto Mitsuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Makoto Mitsuta'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Makoto Mitsuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makoto Mitsuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Makoto Mitsuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makoto Mitsuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında RKU

2 Nisan 2018 yılında RKU FC

1 Temmuz 2018 yılında RKU

25 Mart 2021 yılında Sanf. Hiroshima

31 Ocak 2022 yılında RKU

1 Şubat 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Makoto Mitsuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makoto Mitsuta şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Makoto Mitsuta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sorriso Kumamoto, Sanfrecce Hiroshima, Ryutsu Keizai University

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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