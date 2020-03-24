Makro Market batıyor mu? Haber sitelerinde yer alan haberlerin ardından sosyal medyada Makro Market ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Makro Marketin iflas edip etmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından birçok internet kullanıcısı bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki Makro Market batıyor mu? | Makro Market kimin? Ayrıntılar haberimizde.

MAKRO MARKET BATIYOR MU?

Geçen sene Ocak Ayında birçok Makro Market işçisi, gasp edilen tazminat haklarını istemişti.. Ankara’da kitlesel basın açıklaması yapan işçiler sık sık, “Tazminat hakkımız söke söke alırız” sloganları atmıştı

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden Makro Market geçen Ekim ayında konkordato talebinde bulunmuştu.

Konkordato talebinin ardından 6500 işçinin çalıştığı Makro Marketlerin Ankara, Kayseri, Konya, Samsun, Tekirdağ, Antalya, Mersin ve Malatya’da bulunan mağazaları kapanmıştı.

Makro Market’in kapanmayan mağazaları da Taze Market adı altında faaliyet göstermeye devam etmişti.

Kapanan mağazalarda çalışan binlerce işçinin yasal kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemişti.

Makro işçileri, ödenmeyen tazminat haklarını almak için DİSK’e bağlı Nakliyat İş öncülüğünde Ankara’da kitlesel basın açıklaması yapılmıştı.

İşçiler adına konuşan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin tazminatları ödenene kadar mücadele edeceklerini belirtmişti.

Sahip olduğu 270’i aşkın mağaza ve 6 bin 500 çalışanı ile sektörün önemli oyuncularından biri olan Makro Market, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Ankara İcra Hukuk Mahkemesi, geçen 20 Kasım’da şirkete yönelik konkordato kararı vermişti. Kararın tasdiki için bu kez gözler ticaret mahkemesine çevrilmişti. Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 20 Nisan’a gün vermişti. Sabah 10.00’da başlayan duruşmaya, şirketin ortağı Mehmet, Şeref ve Mustafa Songör kardeşlerin yanı sıra, onlarca alacaklı avukatı katılmıştı.

Twitter fenomeni Ankara Kuşu yaptığı paylaşımda "Şu Makro Market meselesi nedir? 6500 işçiye tazminatlarını vermiyorlarmış. Başka başka şeyler de varmış" ifadelerini kullandı.

Ankara Kuşu konuya ilişkin bir diğer paylaşımına "Makro Market'in iflas etmesi konusu da şüpheli. Araştırılırsa kamu zararı çıkabilir " notunu düştü.

Makro Market'in iflas etmesi konusu da şüpheli. Araştırılırsa kamu zararı çıkabilir ? https://t.co/gRLVRPVkJM — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) March 24, 2020

Ankara Kuşu'nun bu açıklamaları sonrası "Makro Market batıyor mu?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

Henüz konuya ilişkin açıklama bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

MAKRO MARKETİN SAHİBİ KİMDİR?

Her ne kadar ortaklı bir yapıdan oluşsa da,Makro Market de söz sahibi ve çoğunluk hisseye sahip olan Şeref Songör'dür.

Şeref Songör aynı zamanda Makro Market'in kurucusudur.

MAKRO MARKET HAKKINDA BİLGİ

Makro Market A.Ş., 1991 yılında Ankara'da kurulan süpermarketler zinciri. Türkiye'nin 13 farklı şehrinde toplam 192 mağazaya sahip olan şirket, 2017 yılının Ekim ayında yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle, konkordato talebinde bulunmuştur. Şirket, Fortune Türkiye'nin 2016 yılının en büyük 500 şirket sıralamasında, istihdamda 42., ciroda 126. ve perakende sektöründe de 6.sırada yer almıştır. Ayrıca Capital Türkiye dergisinin 2016 yılında yayınladığı, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde ise, tüm sektörlerde ₺1.725.322.850 ciro ile 131., perakende sektöründe ise 11. sırada yer almıştır. 2019 yılı itibariyle, şirketin faaliyet gösteren herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

Merkezi Ankara'da bulunan Makro Market, 1991 yılında Songör ailesi tarafından kurulmuştur.[1] 6 ortaklı bir yapıya sahip olan Makro Market, 2018 yılında Ankara, Amasya, Antalya, Bolu, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Karaman, Malatya, Mersin, Samsun, Yozgat, Ordu ve Tekirdağ olmak üzere toplam 15 ilde bulunan 192 Makro ve 87 Uyum olmak üzere toplamda 279 mağazada hizmet vermiştir.[1] Makro Market, 2012 yılında, Uyum Gıda'nın hisselerinin yüzde 47,32'sini satın almıştır. [5] 2016 yılında ise iki şirket Makro Market A.Ş. bünyesi altında birleşmiştir.

2016 yılı itibarıyla, www.marketsepeti.com.tr internet sitesi ile e-ticaret kanalına giriş yapan Makro, eBay bünyesindeki GittiGidiyor'un süpermarket kanalı aracılığıyla da tüm Türkiye'ye ürün gönderimi yapmaktaydı.

2017 yılının Ekim ayında mali sıkıntı yaşayan şirket, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştur. Mahkeme şirketin başvurusunu kabul ederek tedbir kararı uygulamış, fakat 2017 yılının Kasım ayında Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi, şirket için verdiği tedbir kararını kaldırmıştır.[8] Aynı ay içerisinde üç ay süreyle tekrar konkordato mühleti vermiştir. 2017 yılının aralık ayında ise şirkete ait yaklaşık 400 milyon lira değerindeki gayrimenkuller, 3 yıl süreyle alacaklı bankalara devredilmiştir. Şirketin bu süre içerisinde borcunu ödemesi durumunda ise söz konusu gayrimenkullere tekrar sahip olabileceği belirtilmiştir. 2018 yılının Şubat ayında alacaklı firmalarla yapılan toplantı sonucunda şirketin konkordato teklifini 585 firma firma kabul etmiş ve şirket ile anlaşma yoluna gitmiştir. 53 firma ise teklifi reddetmiştir.

2018 yılının Mart ayında Makro'nun sahibi olduğu İstanbul merkezli Uyum Market için Migros ile ön görüşme gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili Migros cephesinden yapılan açıklamada ise, henüz alınan net bir karar olmadığı ve bu görüşmenin bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtilmiştir. 16 Mart 2018 tarihinde, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır.