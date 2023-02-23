Maks Celic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maks Celic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maks Celic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maks Celic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maks Celic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maks Celic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maks Celic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maks Celic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maks Celic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maks Celic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maks Celic 8 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Maks Juraj Ćelić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maks Celic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Maks Celic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maks Celic'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maks Celic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maks Celic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Maks Celic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maks Celic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2010 yılında NK Zagreb Alt.

19 Ocak 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

2 Eylül 2011 yılında HASK ZG U17

10 Ağustos 2012 yılında I. Zapresic U17

30 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2014 yılında NK Varazdin U19

14 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2014 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2016 yılında HASK Zagreb

22 Şubat 2016 yılında NK Varazdin

1 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica

21 Ağustos 2020 yılında PFC Lviv

21 Ocak 2021 yılında NK Varazdin

24 Ağustos 2021 yılında ACR Messina

1 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Beroe

Maks Celic kimdir

Maks Celic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maks Celic şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Varazdin (bis 8/2014), MSV Duisburg (ab 11/2014)

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Maks Celic nereli

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