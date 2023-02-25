Maksim Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Aliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Aliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Aliev 29 Ocak 2006 tarihinde Rogachev şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Алиев Максим Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Aliev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Aliev'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Aliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Aliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Aliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Aliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında BK Maxline

Maksim Aliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Aliev şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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