Maksim Avgustinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Avgustinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Avgustinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Avgustinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Avgustinovich 20 Ağustos 2003 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Августинович Максим Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Avgustinovich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Maksim Avgustinovich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Avgustinovich'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Avgustinovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_avgust_8_/

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Maksim Avgustinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Avgustinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Avgustinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Avgustinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Smorgon II

1 Ocak 2022 yılında FK Smorgon

Maksim Avgustinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Avgustinovich şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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