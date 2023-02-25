Maksim Belov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Belov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Belov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Belov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Belov 23 Nisan 1999 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Белов Максим Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Belov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Maksim Belov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Belov'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Belov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max_bel_01/

Maksim Belov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Belov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Belov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Belov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2019 yılında Dnyapro Mogilev

20 Şubat 2020 yılında Soligorsk

1 Haziran 2021 yılında ara verdi

1 Temmuz 2022 yılında Soligorsk

Maksim Belov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Belov şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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