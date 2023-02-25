Maksim Bordachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Bordachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Bordachev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Bordachev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maksim Bordachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Bordachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Bordachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Bordachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Bordachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Bordachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Bordachev 18 Mayıs 1986 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бордачёв Максим Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Bordachev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Maksim Bordachev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Bordachev'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Bordachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Bordachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maksim Bordachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Bordachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Neman Grodno

27 Ocak 2006 yılında MTZ-Ripo Minsk

27 Ocak 2009 yılında BATE Borisov

10 Ağustos 2013 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2013 yılında BATE Borisov

19 Ocak 2014 yılında Tom Tomsk

31 Temmuz 2014 yılında Rostov

30 Haziran 2015 yılında Tom Tomsk

30 Ocak 2017 yılında Orenburg

30 Haziran 2017 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2017 yılında Soligorsk

5 Mart 2020 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2020 yılında Soligorsk

19 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

20 Temmuz 2021 yılında BATE Borisov

Maksim Bordachev kimdir

Maksim Bordachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Bordachev şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Bordachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 20 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Bordachev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Georgiy Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgiy Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Glushchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Glushchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Glushchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Glushchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Vegerya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vegerya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Vegerya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vegerya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi