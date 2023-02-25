Maksim Bordachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Bordachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Bordachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Bordachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Bordachev 18 Mayıs 1986 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бордачёв Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Bordachev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Maksim Bordachev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Bordachev'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Bordachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Bordachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Bordachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Bordachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Neman Grodno

27 Ocak 2006 yılında MTZ-Ripo Minsk

27 Ocak 2009 yılında BATE Borisov

10 Ağustos 2013 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2013 yılında BATE Borisov

19 Ocak 2014 yılında Tom Tomsk

31 Temmuz 2014 yılında Rostov

30 Haziran 2015 yılında Tom Tomsk

30 Ocak 2017 yılında Orenburg

30 Haziran 2017 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2017 yılında Soligorsk

5 Mart 2020 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2020 yılında Soligorsk

19 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

20 Temmuz 2021 yılında BATE Borisov

Maksim Bordachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Bordachev şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Bordachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 20 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 3 gol atmıştır.

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