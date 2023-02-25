Maksim Domashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Domashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Domashevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Domashevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Domashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Domashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Domashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Domashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Domashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Domashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Domashevich 10 Ağustos 1993 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Домашевич Максим Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Domashevich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Domashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Domashevich'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Domashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/domash_93

Maksim Domashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Domashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Domashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Domashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Baranovichi

1 Mart 2019 yılında Sputnik

15 Temmuz 2019 yılında FK Baranovichi

Maksim Domashevich kimdir

Maksim Domashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Domashevich şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Maksim Domashevich nereli

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