Maksim Drobysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Drobysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Drobysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Drobysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Drobysh 30 Ocak 2001 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дробыш Максим Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Drobysh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Drobysh'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Drobysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Drobysh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Drobysh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Drobysh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vitebsk

Maksim Drobysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Drobysh şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Drobysh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 24 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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