Maksim Druchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Druchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Druchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksim Druchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksim Druchik 25 Mayıs 1999 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дручик Максим Петрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksim Druchik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Druchik'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksim Druchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksim Druchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Rukh
1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2020 yılında Pershy Region
16 Ekim 2020 yılında Niva Dolbizno
Maksim Druchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksim Druchik şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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