Maksim Grechikha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Grechikha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Grechikha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Grechikha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Grechikha 10 Haziran 1993 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гречиха Максим Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Grechikha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 23 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Grechikha'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Grechikha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxim_grechikha/

Maksim Grechikha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Grechikha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Grechikha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Grechikha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vitebsk

4 Ağustos 2015 yılında Slonim

31 Aralık 2015 yılında Vitebsk

15 Nisan 2016 yılında Orsha

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Minsk

19 Mart 2018 yılında Luch

1 Temmuz 2018 yılında Orsha

23 Mart 2020 yılında Volna Pinsk

Maksim Grechikha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Grechikha şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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