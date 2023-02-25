Maksim Kasarab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kasarab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kasarab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kasarab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kasarab 10 Haziran 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Касараб Максим Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kasarab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Maksim Kasarab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Kasarab'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Kasarab Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max.kasarab

Maksim Kasarab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kasarab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksim Kasarab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kasarab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk

Maksim Kasarab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kasarab şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Kasarab Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.