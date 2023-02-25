Maksim Kovalchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kovalchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kovalchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kovalchuk 5 Mart 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковальчук Максим Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kovalchuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Kovalchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Kovalchuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Kovalchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksim_kovalchuk7/

Maksim Kovalchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kovalchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kovalchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kovalchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Dynamo Brest II

1 Ağustos 2019 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2019 yılında Dynamo Brest II

19 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

16 Temmuz 2021 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2021 yılında Dynamo Brest

Maksim Kovalchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kovalchuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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