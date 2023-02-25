Maksim Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kovalevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kovalevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kovalevich 2 Mayıs 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалевич Максим Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kovalevich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Kovalevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Kovalevich'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Kovalevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kovalevichmaks21

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Maksim Kovalevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kovalevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Kovalevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kovalevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Soligorsk II

26 Şubat 2021 yılında Shakhter

25 Kasım 2022 yılında Soligorsk

Maksim Kovalevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kovalevich şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Kovalevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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