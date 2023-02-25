Maksim Kovel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kovel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kovel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kovel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kovel 12 Ocak 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковель Максим Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kovel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Kovel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Kovel'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 29 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksim Kovel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksim_kovel/

Maksim Kovel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kovel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kovel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kovel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sputnik

31 Aralık 2019 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Dzerzhinsk

15 Eylül 2020 yılında BATE II

16 Eylül 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında BATE II

11 Şubat 2021 yılında Isloch

Maksim Kovel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kovel şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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