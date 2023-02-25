Maksim Kozyurenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kozyurenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kozyurenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kozyurenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kozyurenko 5 Temmuz 2000 tarihinde Shatsk, Minsk Region şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козюренко Максим Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kozyurenko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Kozyurenko'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksim Kozyurenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kozyurenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kozyurenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kozyurenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BGU Minsk II

1 Ocak 2021 yılında BGU Minsk

1 Ocak 2022 yılında Osipovichi

Maksim Kozyurenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kozyurenko şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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