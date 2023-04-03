Maksim Lalovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Lalovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Lalovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksim Lalovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksim Lalovic 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksim Lalovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Indjija U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija U19 takımına 14 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Lalovic'nin FK Indjija U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksim Lalovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksim Lalovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ekim 2018 yılında Backa U17
20 Ağustos 2020 yılında Novi Sad U19
14 Mart 2021 yılında Indjija U19
Maksim Lalovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksim Lalovic şuan FK Indjija U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.