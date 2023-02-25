Maksim Lotysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Lotysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Lotysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Lotysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Lotysh 10 Şubat 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лотыш Максим Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Lotysh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Maksim Lotysh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Lotysh'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Lotysh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loottyssh_01

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Maksim Lotysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Lotysh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Lotysh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Lotysh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında Dynamo Brest II

29 Temmuz 2022 yılında Slonim

Maksim Lotysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Lotysh şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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