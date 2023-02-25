Maksim Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Makarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Makarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Makarov 30 Mayıs 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макаров Максим Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Makarov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Makarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Makarov'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Makarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Makarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Makarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Makarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Naftan

Maksim Makarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Makarov şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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